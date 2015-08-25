مجلس الوزراء يصدر قرارات تخصيص أراضي لصالح الشباب والرياضة ومؤسسات المجتمع المدني بقنا

أعلن عبد الحميد الهجان محافظ قنا بان مجلس الوزراء اصدر القرار رقم 2132 لسنة 2015 بتخصيص قطعتي ارض لصالح مديرية الشباب والرياضة بقرية الرحمانية قبلي بمدينة نجع حمادي وذكر أن القطعة الأولي مساحتها 6500م 2 تم تخصيصها لإقامة ملاعب كرة قدم لشباب القرية والثانية مساحتها 2100 م2 تم تخصيصها لإقامة مبني إداري لمركز شباب القرية .

وأضاف المحافظ ان مجلس الوزراء اصدر قرار اخر برقم 2210 لسنة 2015 بتخصيص قطعة ارض مساحتها 144م2 لصالح جمعية تنمية المجتمع بقرية كوم بلال التابعة لمجلس قروي طوخ بمدينة نقاده وذلك لتشجيع إقامة أنشطة مجتمعية هادفة معلنا ان الوطن يحتاج الي تضافر كافة الجهود الحكومية والأهلية للنهوض به .