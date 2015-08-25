أمن الشرقية يداهم العاقولة أخطر البؤر الإجرامية ويضبط أسلحة وربع طن بانجو

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الثلاثاء، حملة داهمت بها منطقة العاقولة، أخطر البؤر الإجرامية بدائرة مركز منيا القمح، وتم ضبط بندقية و3 فرد خرطوش، وكمية من مخدر البانجو، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عبد اللطيف الحناوى، مدير البحث الجنائى، يفيد قيام حملة أمنية، برئاسة الرائد رائد ربيع، رئيس مباحث منيا القمح ومعاونيه النقيب محمود شكرى، بإشراف العقيد محمود جمال، رئيس فرع البحث الجنائى فرع الجنوب.

وتمكنت الحملة من مداهمة منطقة العاقولة، وتم ضبط بندقية آلية و6 طلقات و3 عدد فرد خرطوش وبندقية خرطوش تركى وطبنجه عيار 9 مم، وأكثر من ربع طن بانجو، كما تم تنفيذ عدد 7 قرارات ضبط وإحضار لعدد 6 متهمين جنائيين.