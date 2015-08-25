أفضل أعداء - وليد صلاح الدين لـ في الجول عن الغندور: ' جوزته وبعدها وقعته '

لم يفوت الأهلي والزمالك الفرصة لدعم صفوفهما بصفقات قوية هذا الصيف استعدادا للموسم الجديد، ويظهر أيضا الإسماعيلي في الصورة. ولكن من يكون الصفقة الأفضل؟

FilGoal.com يستطلع آراء خبراء ونجوم الكرة المصرية في موسم الانتقالات الصيفية المستمر، والدور الآن على الإعلامي مدحت شلبي.

وسأل FilGoal.com مدحت شلبي .. من في رأيك أفضل صفقة تمت؟

وقال شلبي لـFilGoal.com: "محمود عبد المنعم كهربا هو الصفقة الأفضل للموسم الجديد".

وأضاف "لاعب الزمالك الجديد قادر على خلق قدرات جديدة رائعة لهجوم الزمالك بسبب سرعته وقدرته على المراوغة والتمركز الجيد والتحرك خلف المهاجمين فهو رائع في كل ذلك".

انتقالات في الجول – مدحت شلبي يختار صفقة لا يتوقع لها النجاح "مفاجأة"