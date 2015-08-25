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نيابة المنصورة تحتجز أمين شرطة الترحيلات لورود التحريات حول هروب إخوانى

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نيابة المنصورة تحتجز أمين شرطة الترحيلات لورود التحريات حول هروب إخوانى نيابة المنصورة تحتجز أمين شرطة الترحيلات لورود التحريات حول هروب إخوانى
أمر أحمد العشرى، مدير نيابة أول المنصورة، بإشراف المستشار سامح مدحت، رئيس النيابة الكلية، والمستشار محمد الزنفلى المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية باحتجاز أمين الشرطة ناصر كمال من شرطة الترحيلات لحين ورود تحريات المباحث الجنائية فى واقعة هروب أحد أخطر العناصر الإخوانبة فى الخلية النوعية، التى تم إلقاء القبض عليها فى ميت غمر لتورطه فى العديد من أعمال العنف.

يذكر أنه تمكن أشرف محمد على عطية القبانى 41 سنة - كهربائى تركيبات، ومقيم ببندر ميت غمر، من الهرب أثناء عرضه على النيابة بالمنصورة.

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مصر 365