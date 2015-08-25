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مصرع عامل سقط من أعلى عامود إنارة أثناء توصيل الكهرباء لمسجد بطنطا

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مصرع عامل سقط من أعلى عامود إنارة أثناء توصيل الكهرباء لمسجد بطنطا مصرع عامل سقط من أعلى عامود إنارة أثناء توصيل الكهرباء لمسجد بطنطا
لقى عامل مقيم قرية محلة مرحوم، مركز طنطا مصرعه، بعد أن اختل توازنه، وسقط من أعلى عامود إنارة أثناء توصيله كهرباء لمسجد بالقرية.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مركز شرطة طنطا عن بلاغ شرطة النجدة، يفيد أثناء صعود محمد س26 عامل – مقيم بذات الناحية سلم لأحد أعمدة الإنارة بالقرية لتوصيل الكهرباء للمسجد اختل توازنه، وسقط أرضا وأصيب بكدمات بالرأس والعين اليمنى ونزيف بالأنف أدت إلى وفاته.

وأفاد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية وتحرر المحضر 9732 إدارى مركز طنطا وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة.

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مصر 365