بالفيديو..إحباط محاولة برازيلى تهريب كوكايين لمصر عبر مطار القاهرة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من إحباط تهريب كمية كبيرة من مخدر الكوكايين بواسطة تاجر مخدرات أجنبى لداخل البلاد عبر ميناء القاهرة الجوى.

وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات مفادها قيام Cezar De Melo يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية بجلب كمية كبيرة من مخدر الكوكايين داخل البلاد عبر ميناء القاهرة الجوى. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى والسلطات الجمركية تم ضبطه، حيث عُثر بحوزته على لفافتين كوكاكين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.