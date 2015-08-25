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الصحة السعودية : 6 وفيات بفيروس كورونا وشفاء 6 حالات

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الصحة السعودية : 6 وفيات بفيروس كورونا وشفاء 6 حالات الصحة السعودية : 6 وفيات بفيروس كورونا وشفاء 6 حالات
أعلنت وزارة الصحة وفاة 6 حالات وتسجيل ثمان إصابات جديدة بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية فيما شفيت 6 حالات، وقالت في بيان اليوم الثلاثاء إنه تم تسجيل 8 إصابات جديدة بالفيروس منهم 6 سعوديين ليرتفع عدد الإصابات إلى 1162 حالة والوفيات إلى 498 وذلك منذ ظهور المرض بالمملكة في يونيو 2012.

وأضافت لوزارة أن 6 حالات قد تماثلت للشفاء ليرتفع عدد الحالات التي شفيت إلى 598 حالة بينما تبقى 57 حالة تحت العلاج إضافة إلى 9 حالات معزولة منزليا، كانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس عن وفاة 5 حالات وتسجيل سبع إصابات بالرياض ، وأكدت في بيانها الأسبوعي أن مركز القيادة والتحكم بالوزارة يواصل جهوده على مدار الساعة لمتابعة كل ما يستجد بخصوص فيروس "كورونا".

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 49 حالة إيجابية مؤكدة بالفيروس خلال الأسبوع الماضي ، بواقع 47 حالة في الرياض وحالة واحدة في كل من نجران وأبها، واشتملت الحالات على 16 حالة في مستشفيات وزارة الصحة ، و33 حالة من القطاعات الصحية الأخرى خلال الفترة من 16 - 22 أغسطس 2015 (الأسبوع الدولي 34).
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مصر 365

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