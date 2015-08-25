محمد بن راشد يُشكّل مجلس المناطق الحرة في دبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسومين رقم (23)، و(30) لسنة 2015 بشأن تشكيل مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة "طيران الإمارات".

ويضم المجلس الجديد في عضويته: أمين عام مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي، ومحافظ مركز دبي المالي العالمي، ورئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ومدير عام سلطة دبي للمجمعات الإبداعية، ومدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي، والرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مدينة "ميدان".

كما يضم مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي نائب رئيس مجلس إدارة سلطة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، ونائب رئيس مجلس إدارة سلطة مدينة دبي الطبية، مدير عام بلدية دبي، ومدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، بالإضافة إلى نائب رئيس سلطة واحة دبي للسيليكون، ومدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي الدولي، والرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي للسلع المتعددة.