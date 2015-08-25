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قبول الابن الوحيد وأبناء المواطنات بالخدمة الوطنية اختيارياً

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قبول الابن الوحيد وأبناء المواطنات بالخدمة الوطنية اختيارياً قبول الابن الوحيد وأبناء المواطنات بالخدمة الوطنية اختيارياً

بتوجيهات من القيادة الرشيدة ونظراً للإقبال الواسع الذي تم التماسه من تجاوب أبناء الإمارات مع قانون الخدمة الوطنية بكل فـخـر واعتزاز ودون أي تردد في تقديم الغالـي والنفيس لأجل وطنهم، تم السماح بالتحاق فئة الابن الـوحيد من مواطني الدولة وفئة أبناء وبـنات المواطنات بشكل اختياري إلى صفوف الخدمة الوطنية، وبإمكان من يرغب من الفئتين التقدم إلى أي من مراكز التجنيد الموزعة على مختلف مناطق الدولة والقيام بالتسجيل.

وجاء قرار السماح بالتحاق الفئتين بعد إلحاح كبير من عدد من أولياء الأمور في إيجاد وسيلة تمكنهم من إلحاق أبنائهم ولو كانوا الوحيدين إلى صفوف الخدمة الوطنية الذين أكدوا على أنه شرف لا يعلوه شرف، وأبناء المواطنات غير الحاصلين على جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة لمشاركة إخوانهم المواطنين الذين سبقوهم للتعبير عن مدى امتنانهم وولائهم وانتمائهم للوطن وقيادته الرشيدة وليمنحهم شرف خدمة الوطن.

وبإمكان من يرغب من الفئتين التقدم إلى أي من مراكز التجنيد الموزعة على مختلف مناطق الدولة والقيام بالتسجيل والالتحاق بكل يسر بعد استيفائهم لشروط اللياقة الطبية وموافقة لجنة الخدمة الوطنية والاحتياطية مع اصطحاب الوثائق المطلوبة والمذكورة في كافة وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات الاتصال الخاصة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.

وستكون مدة الخدمة الوطنية للمجندين سواءً الأبناء الوحيدين أو أبناء المواطنات تسعة أشهر للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعلى، وسنتين للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة، أما الإناث فتكون مدة الخدمة الوطنية تسعة أشهر فقط بغض النظر عن المؤهل الدراسي، حيث سيخضعون إلى تدريبات مختلفة وتمارين عسكرية وأمنية.

وسيتم استقبال خريجي الثانوية العامة والعاطلين عن العمل من الفئتين المذكورتين الراغبين بالالتحاق إلى الخدمة الوطنية اعتبارا من الدفعة القادمة والتي تبدأ يوم السبت الموافق 29 من أغسطس الحالي، أما الموظفون منهم فسيتم استقبالهم بالدفعات اللاحقة وحسب الأنظمة المتبعة وبتنسيق مع جهات عملهم.

وتقدمت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بخالص الشكر والعرفان لقيادتنا الرشيدة على هذا القرار الحكيم الذي يصب في مصلحة الجميع والذي سيساهم في المحافظة على النسيج الاجتماعي، معطياً الفرصة لأبناء الوطن للتعبير عن امتنانهم وانتمائهم للوطن.

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