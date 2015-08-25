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ضبط طائرات تجسس عالية الجودة بحوزة مصري في المطار

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ضبط طائرات تجسس عالية الجودة بحوزة مصري في المطار ضبط طائرات تجسس عالية الجودة بحوزة مصري في المطار

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي، من ضبط راكب مصري قادم من فرنسا عبر هولندا، بحوزته طائرات مفككة بها كاميرات صوت وصورة عالية الجودة تستخدم في أغراض التجسس، أخفاها داخل حقائبه لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وبيعها داخل الأسواق وتحقيق مكاسب مالية.

صرحت مصادر جمركية أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الهولندية القادمة من أمستردام اشتبه ايهاب عميره
> مأمور الجمرك فى راكب مصرى وبتشكيل لجنة وتفتيشه بواسطة محمد حسن ومحمد سعيد ومحمد صلاح مأمورو الجمرك عثر علي طائرات تجسس مفككة عالية الجوده تستخدم فى التجسس وبداخلها اجهزه للتصنت وكاميرات عالية الجودة.

أمر عمر سعد مدير جمارك المطار بتحرير محضر جمركى للراكب وعرض الامر على السلطات الامنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الراكب.

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