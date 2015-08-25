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ضبط رشاش بحوزة «مقاول» في مدينة نصر

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ضبط رشاش بحوزة «مقاول» في مدينة نصر ضبط رشاش بحوزة «مقاول» في مدينة نصر

ضبطت مباحث القاهرة «مقاول» بحوزته رشاش و12 طلقة بمدينة نصر، وأمر اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة بإحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لمباحث قسم مدينة نصر أول، تفيد بحيازة مظهر وجدى أبو الفتوح «مقاول» لسلاح ناري – سبق اتهامه فى 13 قضية لسلاح ناري بدون ترخيص، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن الرائد أحمد نبيل قدري معاون مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبطه وبحوزته رشاش و 12 طلقة وبمواجهته اعترف بحيازة السلاح الناري بقصد الدفاع عن النفس.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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