البدري فرغلي: «غادة والي» عرضت عليا 7000جنيه شهريًا.. وأناصل من أجل أصحاب المعاشات

عُقدت، صباح اليوم، جمعية عمومية طارئة لاتحاد أصحاب المعاشات بمقر حزب التجمع بوسط البلد لإقرار عدد من القرارت الخاصة بالاتحاد، وفتح باب الترشح على عضوية مجلس تسيير أعمال الاتحاد.

وقررت الجمعية العمومية تنظيم تظاهرة ضخمة لأصحاب المعاشات للمطالبة بإقالة وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، واعادة تشكيل المكتب التنفيذى، ومخاطبة رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء بتنفيذ مواد الدستور الجديد، والتحرك القانونى ضد لرفع دعوى بعدم دستورية القانون 103 للتأمينات الاجتماعية، والمطالبة بإقرار الحد الأدنى للمعاشات 1200 جنيه.

واتهم البدرى فرغلى خلال كلمته وزيرة التضامن الاجتماعى بمحاولة رشوته بمرتب شهرى يبلغ 7000 جنيه، مؤكداً انه رفض هذا العرض وانه متمسكاً بحقوق أصحاب المعاشات وتطبيق القانون.