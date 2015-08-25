حرس الحدود يضبط 3 أطنان حشيش و5 بنادق قناصة بالحدود الجنوبية والغربية

تمكنت قوات حرس الحدود بالمنطقة الجنوبية العسكرية من إحباط محاولة لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة والذخائر على الاتجاه الاستراتيجى الجنوبى الغربى، حيث تمكنت الدوريات المقاتلة من القبض على 2 من العناصر الإجرامية، و3 عربات تويوتا لاند كروزر، بدون لوحات معدنية محملين بكمية كبيرة من جوهر الحشيش المخدر تزن أكثر من 3 أطنان.

كما تم ضبط بندقية آلية و5 بنادق قناصة و 8 خزنة مختلفة الأعيرة و 900 طلقة متعدد و 136 طلقة آلية و225 طلقة خرطوش و 17 ظرف طلقات نارية فارغ بمنطقة أبو منقار بالواحات البحرية، كما تمكنت من القبض على 56 متسللا من جنسيات مختلفة خلال محاولة للهجرة غير الشرعية بالمنطقة الحدودية بالسلوم. كما تمكنت عناصر حرس الحدود بالجيش الثانى الميدانى بالتعاون مع المهندسين العسكريين من اكتشاف وتدمير فتحة نفق جديدة على الشريط الحدودى مع قطاع غزة، وضبط عربة نقل محملة بكمية من نبات البانجو المخدر عند حاجز تفتيش بمنطقة معدية القنطرة شرق. كما واصلت عناصر تأمين الحدود اجراءاتها فى تنظيم تدفق ودخول 631 سيارة محملة بالبضائع والمواد الغذائية عبر منفذ كرم أبو سالم الحدودى باعتبارة المنفذ الشرعى لقطاع غزة.