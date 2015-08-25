التعليم العالى: بدء المرحلة الثالثة للتنسيق الخميس بحد أدنى 50%

أعلنت وزارة التعليم العالى، فتح باب تسجيل الرغبات أمام طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق "بقية الناجحين فى الدور الأول للثانوية العامة عام 2015"، بداية من بعد غد الخميس، وحتى يوم السبت المقبل.

وأضافت الوزارة، حسب بيان إعلامى لها، أن الحد الأدنى لطلاب الشعبة العلمية بهذه المرحلة 205 درجات بنسبة 50% فأكثر بإجمالى عدد طلاب 62544، وحد أدنى للشعبة الأدبية 205 درجات بنسبة 50% فأكثر وعدد طلابها 29243 بإجمالى عدد طلاب المرحلة 91787 طالبا وطالبة.

وأكدت الوزارة، أنه سيتم فتح الموقع لاستقبال رغبات طلاب المرحلة الثالثة اعتباراً من يوم الخميس المقبل، حيث إن الموقع الإلكترونى سيفتح لتسجيل الرغبات على مدار اليوم خلال الفترة المحددة، كما يمكن لهؤلاء الطلاب تسجيل رغباتهم عن طريق معامل الحاسب الآلى بالجامعات المختلفة طوال أيام المرحلة، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً.

وأهابت الوزارة، من الطلاب لضرورة الالتزام بالمواعيد وفى حالة التسجيل عن طريق الحاسب الشخصى فيمكن للطالب التقدم فى أى وقت خلال فترة المرحلة، وأنه فى حالة وجود أى استفسار عن الدخول على الإنترنت يمكن للطالب الاتصال تليفونيا على الرقم 19468 بسعر المكالمة العادية من أى موقع من القاهرة أو المحافظات.

وأشارت الوزارة، إلى أنه سيتم قبول الطلاب بالكليات طبقاً لقواعد التوزيع الجغرافى والإقليمى، وعلى الطلاب مراعاة ذلك عند تسجيل رغباتهم، وذلك مع العلم بأن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين فى امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.