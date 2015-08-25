جمارك المطار تحبط محاولة تهريب طائرات "تجسس" مزودة بكاميرات عالية الجودة

تمكنت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولى، من ضبط راكب مصرى قادم من فرنسا بحوزته طائرات تجسس مفككة، وتحتوى على كاميرات صوت وصورة عالية الجودة.

أفادت مصادر جمركية أنه أثناء قيام ركاب طائرة الخطوط الهولندية بإنهاء إجراءات وصولهم من فرنسا اشتبه إيهاب عميرة مأمور الجمرك فى راكب مصرى، وبالعرض على إبراهيم خفاجة أمر بتشكيل لجنة وتفتيشه بواسطة محمد حسن ومحمد سعيد ومحمد صلاح مأمورى الجمرك ليتبين إخفاؤه لطائرات تجسس مفككة عالية الجوده تستخدم فى التجسس وبداخلها أجهزة للتنصت وكاميرات عالية الجودة.

أمر عمر سعد مدير إدارة الجمارك بتحرير محضر جمركى للراكب وعرض الأمر على السلطات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الراكب.

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