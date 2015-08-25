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"الأوقاف" تحيل إمام مسجد سيدى جابر بالإسكندرية للتحقيق لدعوته للتظاهر

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"الأوقاف" تحيل إمام مسجد سيدى جابر بالإسكندرية للتحقيق لدعوته للتظاهر "الأوقاف" تحيل إمام مسجد سيدى جابر بالإسكندرية للتحقيق لدعوته للتظاهر
أحالت وكالة وزارة الأوقاف بالإسكندرية، الشيخ أحمد البهى، إمام مسجد سيدى جابر، للتحقيق بالوزارة لدعوته للتظاهر، أمس، على غرار تظاهرات أمناء الشرطة، بمحافظة الشرقية، قائلاً على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "ليه الدولة ما عملتش مشكلة مع أمناء الشرطة بالرغم من تظاهرهم دون تصريح!!
>وأضاف الشيخ أحمد البهى، على صفحته الشخصية، "لما الكل بيبقى صف واحد محدش يقدر يؤذيك، وأمناء الشرطة النهاردة خرجوا عن بكرة أبيهم وهياخدوا حقهم، إنما الأئمة مش هتلاقى منهم فى أحسن الظروف 30 أو 40 لو وقفوا هيتعلقوا وياخدوا على دماغهم والباقى هيتفرج".

وقال الشيخ صبرى عبادة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه تمت إحالة إمام مسجد سيدى جابر للتحقيق بالوزارة بالشئون القانونية لتحريضه على التظاهر مع زملائه على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك خلال الأيام القادمة.


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