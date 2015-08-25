السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعامل لاتجاره فى الأفيون والحشيش بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم، الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "محمود- ع – أ 36 سنة عامل، ومقيم مركز جهينة، بالسجن 3 سنوات حضوريًا وغرامة 50 ألف جنيه، بعد اتهامه بالاتجار فى الأفيون والحشيش بدائرة المركز.

صدر الحكم، برئاسة المستشار عبد النبى كامل، وعضوية المستشارين سامى وجيه، وأحمد محمد فراج، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم.

ترجع أحداث القضية لعام 2015 بدائرة مركز جهينة بسوهاج، عندما وردت المعلومات لضباط المباحث من أحد المصادر السرية، عن قيام المتهم بالاتجار فى الأفيون والحشيش على نطاق واسع وترويجها على عملائه، بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم متلبسًا وبحوزته عدد من قطع الأفيون والحشيش كانت معدة للبيع، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.