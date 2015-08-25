أخبار عاجلة

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعامل لاتجاره فى الأفيون والحشيش بسوهاج

Google+ Print
السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعامل لاتجاره فى الأفيون والحشيش بسوهاج السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعامل لاتجاره فى الأفيون والحشيش بسوهاج
قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم، الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "محمود- ع – أ 36 سنة عامل، ومقيم مركز جهينة، بالسجن 3 سنوات حضوريًا وغرامة 50 ألف جنيه، بعد اتهامه بالاتجار فى الأفيون والحشيش بدائرة المركز.

صدر الحكم، برئاسة المستشار عبد النبى كامل، وعضوية المستشارين سامى وجيه، وأحمد محمد فراج، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم.

ترجع أحداث القضية لعام 2015 بدائرة مركز جهينة بسوهاج، عندما وردت المعلومات لضباط المباحث من أحد المصادر السرية، عن قيام المتهم بالاتجار فى الأفيون والحشيش على نطاق واسع وترويجها على عملائه، بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم متلبسًا وبحوزته عدد من قطع الأفيون والحشيش كانت معدة للبيع، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365