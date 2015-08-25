نيابة أمن الدولة تتسلم أوراق قضية تفجير سفارة النيجر

تسلمت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المحام العام الأول المستشار تامر الفرجانى، أوراق قضية تفجير سفارة النيجر والمحبوس على ذمة التحقيقات فيها 9 متهمين لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة أسلحة ومفرقعات واستهداف المنشآت العامة والخاصة والتخطيط لاستهداف ضباط وأفراد الشرطة المكلفين بتأمين المنشآت الحيوية.

ومن المقرر أن تباشر النيابة التحقيق مع المتهمين فى القضية، ونظر حبسهم على ذمة التحقيقات في القضية والمتهمون المحبوسون هم كلا من "محمد ج ر"و" أحمد ع .ع" وعلاء الدين س " و" محمد س ح" و"عبد الله ى ص" و" أحمد ع ع" و"يحى م ص" و" محمد ع أ"و" محمد س أ".

ووجهت لهم النيابة تهمة استهداف سفارة النيجر بشارع الهرم، والتى أسفرت عن استشهاد مجند وإصابة 3 آخرين.

كانت جهات التحقيق المختصة قد أمرت بحبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها معهم النيابة العامة، وذلك بعدما وجهت لهم اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة واستهداف المنشآت العامة والتخطيط لاستهداف السفارات والهيئات الدبلوماسية.

واعترفت العناصر المضبوطة باعتناقهم الأفكار الجهادية والتكفيرية، ورصد القوات الأمنية المكلفة بتأمين البنوك والسفارات وسيارة نقل أموال تابعة لإحدى شركات قطاع الأعمال، وبعض محال المصوغات المملوكة لأبناء الطائفة المسيحية، و بعض ضباط وأفراد هيئة الشرطة تمهيداً لاستهدافها والاستيلاء على أسلحة أفراد الخدمات المعينة عليها، وتوفير الدعم المادى لتمويل العمليات الإرهابية.

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد تمكنت من القبض على المتهمين أعضاء الخلية ، وعثر بحوزتهم على "بندقية آلية عيار 7,62×39مم، 2 بندقية خرطوش، السيارة الملاكى المستخدمة فى الحادث".

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