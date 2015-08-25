اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلق موقتا عملياتها فى عدن

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الثلاثاء عن تعليق مؤقت لعملياتها الإنسانية في عدن جنوب اليمن، إثر هجوم على موظفيها.

وقالت المتحدثة باسم اللجنة فى اليمن ريما كمال لوكالة فرانس برس أن "مسلحين اقتحموا أمس (الاثنين) مكتبنا المحلي في عدن وهددوا موظفينا بالسلاح". وأضافت "بالتالي قمنا بتعليق عملياتنا في عدن موقتا".

وأوضحت أن 14 من الموظفين وهم من جنسيات أجنبية نقلوا من عدن إلى مناطق أخرى في البلاد على سبيل الاحتياط، من جهته قال عدنان حزام وهو متحدث ايضا باسم اللجنة الدولية للصليب الاحمر في صنعاء لوكالة فرانس برس "علقنا عملنا مؤقتا في محافظة عدن بسبب تعرض مكتبنا يوم أمس لهجوم من قبل مجهولين وتم سرقة مقتنيات المكتب ومبالغ مالية لكن طاقم المكتب لم يحصل لهم أي شيء وهم بصحة جيدة".

واضاف "نحن نسعى لتقديم المساعدات لجميع الأطراف ونكون قريبين من جميع الجرحى"، وتابع "لقد تعرض طاقمنا خلال عمله في عدن لعدة اعتداءات كان آخرها يوم أمس الاعتداء على المكتب وتم تعليق عملنا في عدن بسبب الحالة الأمنية وسنعود للعمل قريبا".

وتقوم اللجنة الدولية للصليب الاحمر بعمليات مساعدة انسانية للمدنيين في عدن التي شهدت معارك لاشهر بين المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة، وقد استعادت القوات الحكومية في منتصف يوليو المدينة من ايدي المتمردين لكن الوضع الامني فيها لا يزال غير مستقر.