108 آلاف مواطن تقدموا لحجز 5 آلاف قطعة أرض فى 10 مدن جديدة

كشفت مصادر مطلعة ببنك التعمير والإسكان، أن عدد المتقدمين لحجز 5000 قطعة أرض التى أعلنت عنها وزارة الإسكان فى 10 مدن جديدة وصل لـ108 آلاف مواطن، فيما وصل عدد من قاموا بشراء كراسات شروط حجز الأراضى لـ183 ألف مواطن.

وأضافت المصادر فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن عدد المتقدمين لحجز الأراضى بمدينة 6 أكتوبر وصل لـ35 ألف مواطن، و16.500 مواطن لمدينة بدر، و28 ألف مواطن تقدموا لحجز الأراضى بمدينة العاشر من رمضان.

وأوضحت المصادر، أن عدد المتقدمين لمدينة الصالحية الجديدة وصل إلى 3 آلاف مواطن، و13 ألف مواطن لمدينة السادات، و4 آلاف مواطن تقدموا لحجز أراضى مدينة بنى سويف الجديدة، و500 مواطن فقط لمدينة أسيوط الجديدة، و600 مواطن لمدينة طيبة الجديدة، و2000 مواطن لمدينة قنا الجديدة، و5100 لمدينة العبور.

وكانت وزارة الإسكان، قد أعلنت عن طرح 5 آلاف قطعة أرض فى 10 مدن جديدة وهى: "6 أكتوبر، والعاشر من رمضان وبدر، والعبور، والسادات، والصالحية الجديدة، وبنى سويف الجديدة، وأسيوط الجديدة، وطيبة الجديدة، وقنا الجديدة".

وحول شروط الحجز، أكد المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه سيتم سداد مقدم الحجز بقيمة 25 ألف جنيه، للدخول فى القرعة العلنية، فى أى فرع من فروع بنك التعمير والإسكان، نقدًا أو بشيك معتمد أو مصرفى، ويتم استكمال سداد الدفعة المقدمة، وهى 25% من إجمالى قيمة الأرض، بجانب 1% لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، وذلك طبقًا لمساحة قطعة الأرض المحجوزة، خلال فترة لا تزيد على شهر من تاريخ إجراء القرعة العلنية، موضحًا أنه يتم سداد باقى ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالى الثمن، دون فوائد على 3 أقساط سنوية متساوية، ويستحق سداد القسط الأول منها بعد عام من تاريخ استكمال سداد الدفعة المقدمة.