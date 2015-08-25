إحالة مديرى أوقاف الإسكندرية وأسيوط للتحقيق لاتخاذ الإعلام وسيلة للتشهير

قررت وزارة الأوقاف إحالة كل من الشيخ صبرى عبادة القائم بتسيير أعمال مدير أوقاف الإسكندرية، والشيخ محمد العجمي القائم بتسيير أعمال وكيل أوقاف أسيوط إلى التحقيق لخروجهما على مقتضى الواجب الوظيفي ،وما يجب الحفاظ عليه من الترفع عما لا يليق بقيادات العمل الدعوى، وحل أى قضايا فى إطار القانون وليس عبر شاشات التلفاز.

وأكدت الوزارة فى بيان لها اليوم، أنها ستوقف عن العمل فورًا من يتكرر أو يحدث منه مثل هذه الملاسنات مرة أخرى، أو من يشهر بزميله أو يسيئ لمهنته، أو يتحدث في شئون الوزارة، دون تصريح كتابى بذلك من رئيس القطاع المختص.

وأوضحت الوزارة، أن القطاع الدينى قد يضطر لرفع مذكرة بفصل كل من يسىء إلى الصورة العظيمة التى ينبغى أن يتحلى بها العلماء والدعاة والخطباء، موضحًا أن اللوائح والقوانين المنظمة لا تسمح باتخاذ وسائل الإعلام وسيلة للتشهير بالآخرين.

كان الشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، تقدم بمذكرة رسمية لوزير الأوقاف، يتهم فيها الشيخ صبرى عبادة وكيل الوزارة بالإسكندرية، بالتشهير به عبر وسائل الإعلام والسب والقذف لاتهام عبادة للعجمى بتدريب كوادر الإخوان على السلاح بدون سند، مؤكدا أنه طالب وزير الأوقاف بحفظ حقه المدنى والجنائى والوظيفى فى مقاضاة عبادة.

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