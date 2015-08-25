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القبض على 10 من الإخوان بينهم 2 متهمان بحرق مركز العياط فى حملة بالجيزة

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القبض على 10 من الإخوان بينهم 2 متهمان بحرق مركز العياط فى حملة بالجيزة القبض على 10 من الإخوان بينهم 2 متهمان بحرق مركز العياط فى حملة بالجيزة
شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة حملاتها لمداهمة البؤر الإرهابية وأماكن اختفاء العناصر مثيرة الشغب الصادر بحقهم قرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة، ونجحت فى غلقاء القبض على 10 إخوانيين بينهم اثنان متهمان بحرق واقتحام مركز شرطة العياط .

استهدفت الحملة التى أشرف عليها اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة للمباحث مناطق أوسيم ومنشأة القناطر والعياط بالتنسيق مع ضباط الأمن الوطنى والعمليات الخاصة ومجموعات قتالية، ونجحت القوات التى ترأسها العميد بهاء سالم مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة والعميد رشدى همام مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة فى إلقاء القبض على 10 متهمين .

ومن خلال فحصهم تبين أنهم مطلوبون على ذمة قضايا عنف وإثارة شغب وصادر بحقهم قرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة، فضلا عن ضبط وإحضار اثنين منهم فى قضية اقتحام وحرق مركز شرطة العياط، تم تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابات المختصة التحقيق .

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مصر 365