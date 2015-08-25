حبس المتهم بقتل فلاح فى مشاجرة بين عائلتين فى بنى سويف 15 يوما

>أمر المستشار تامر الخطيب المحامى العام لنيابات بنى سويف، بحبس "شوكت.ح.ع" 15 يومًا على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل فلاح جاره فى مشاجرة بقرية منية الجيد التابعة لمركز ببا جنوب بنى سويف.

وكان "حسن.ع.أ 45 سنة" فلاح من قرية منية الجيد التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة قد لقى مصرعه فور وصوله مستشفى ببا المركزى، إثر إصابته بطلق نارى فى الفك الأيسر أثناء قيام مشاجرة بين عائلتين بالقرية بسبب لهو الأطفال.

ودلت التحريات الأولية للمباحث، أن المتهم "شوكت.ح.ع" عامل من قرية منية الجيد هو من أطلق النار على المجنى عليه أثناء المشاجرة التى كان المتهم والمجنى عليه طرفان بها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته سلاح آلى داخل منزله، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى أمرت بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق.