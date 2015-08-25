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مصرع ثلاث أشقاء أثناء التنقيب عن الآثار بالمنوفية

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مصرع ثلاث أشقاء أثناء التنقيب عن الآثار بالمنوفية مصرع ثلاث أشقاء أثناء التنقيب عن الآثار بالمنوفية

 

أرشيفية

لقي ثلاث اشقاء مصرعهم، اليوم الثلاثاء، أثناء التنقيب عن الآثار بالحي القبلي بشبين الكوم؛ تم تقل الجثث إلى المستشفى، وتحرر محضر عن الواقعة.

تلقى اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من رئيس مباحث شبين الكوم يفيد بوفاة ثلاثة أشخاص أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار بالحي القبلي في شارع السلطان حسين بورشة ميكانيكا خاصة برضا إبراهيم عبد الحليم دائرة القسم .

بالانتقال وقوات الحماية المدنية والفحص تم استخراج جثث كل من إبراهيم عبد الفتاح شهاب الدين 30 سنة عامل وشقيقاه محمد 33 سنة نجار وياسر 38 عامل وجمعيهم مقيمين قرية شنوان.

وتبين أن سبب وفاتهم سقوط الأول بحفرة عميقة أثناء التنقيب عن الآثار وتوفى الثانى والثالث عن قيامهم بمحاولة إنقاذ شقيقهم الأول لعمق الحفرة وعدم وجود اكسجين مما ادى إلى اختناقهم وذلك بورشة الميكانيكا الخاصة بالمدعو رضا إبراهيم عبد الحليم 60 سنة بالمعاش ومقيم 36 شارع الجيش وبسؤاله قرر أن الورشة الخاصة به مغلقة منذ فترة ونفى علمه بالواقعة ؛ كلفت إدارة البحث بالتحرى حول الواقعة.

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