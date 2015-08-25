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جاري نيفيل: فينجر إما مغرور أو ساذج.. والبروفسور: أنا خبير

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جاري نيفيل: فينجر إما مغرور أو ساذج.. والبروفسور: أنا خبير جاري نيفيل: فينجر إما مغرور أو ساذج.. والبروفسور: أنا خبير

لا يرى جاري نيفيل المحلل الشهير في سكاي سبورتس البريطانية عدم ضم أرسنال للاعب وسط مدافع قوي إلا في ضوء خيار من اثنين: إما مدرب الفريق أرسين فينجر مغرور أو ساذج.

جاري نيفيل وجيمي كاريجر مدافع ليفربول وتييري هنري أيقونة أرسنال الأسبق اجتمعوا في ستوديو سكاي سبورتس لتحليل تعادل المدفعجية على ملعبهم مع ليفربول.

أرسنال خاض اللقاء بصانع الألعاب الإسباني سانتي كازورلا في مركز لاعب الوسط المدافع. الأمر الذي جعل جاري نيفيل يهاجم فينجر.

مغرور أو ساذج

قال جاري نيفيل: "أنا أحترم مدرسة أرسنال وكرة القدم التي يقدمها الفريق ومدربه طبعا. لكن لـ10 سنوات هناك أمر واحد لا أستطيع فهمه".

وأوضح "في 10 سنوات أرسنال لم يتعاقد إلا مع لاعبين قصار القامة أصحاب مهارات عالية في وسط الملعب. هذه مواهب رائعة، لكن ماذا عن عنصر القوة؟".

هنا تدخل جيمي كاريجر وأيد زميله السابق في منتخب إنجلترا، وأفصح مدافع ليفربول الأسبق "منذ باتريك فييرا منذ جيلبرتو سيلفا لم يجد أرسنال لاعبا يشغل هذا الدور بقوة كبيرة".

وعقب نيفيل "في رأيي هذه إما غرور. أو سذاجة".

إيمان

تييري هنري كان رأيه مغايرا عن نيفيل، إذ أفصح "أنا أرى أن ما يفعله فينجر هو إيمان بلاعبيه".

لكن هنري اتفق مع نيفيل في شيء، مفصحا "أنا أوافقك الرأي بأن أرسنال لو أمامه خيار أن يشتري لاعبا مثل شنايدرلن قبل يونايتد كان عليه ضمه".

ثم استدرك "لكن بعدما قرر عدم شراء شنايدرلن أو خسر الصفقة أو أيا كان، فسانتي كازورلا هو الأنسب لهذا الدور".

فينجر يرد

فينجر رد في المؤتمر الصحفي التالي للمباراة، إذ أجاب "لا أعلم أين الغرور فيما يتحدث عنه المحللون".

وأتم "أنا لدي من الخبرة والعمر في أرسنال ما يجعلني أعرف جيدا ما أفعله".

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