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شقيقان يمزقان جسد أحد أقاربهما بسبب خلافات عائلية بينهم فى الوراق

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شقيقان يمزقان جسد أحد أقاربهما بسبب خلافات عائلية بينهم فى الوراق شقيقان يمزقان جسد أحد أقاربهما بسبب خلافات عائلية بينهم فى الوراق
مزق شقيقان جسد قريبهما بمنطقة الوراق بعد مشاجرة بينهم لخلافات عائلية بعدما استلا الأسلحة البيضاء و انهالا عليه طعنا بمختلف أنحاء جسده وتركاه غارقا فى دمائه وسط ذهول المارة وفرا هاربين .

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما وبحوزتهما سلاح الجريمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأمر اللواء طارق نصر مدير امن الجيزة بإحالتهم للنيابة للتحقيق .

تلقى اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من مستشفى الوراق، بوصول "محمد . ص . ع" مصابا بجروح قطعية وطعنات فى مختلف أنحاء الجسد وتوفى فور وصوله .

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث قسم الوراق برئاسة المقدم محمد أبو القاسم رئيس المباحث، وتبين أن شقيقين تشاجرا مع المجنى عليه لوجود صلة قرابة وخلافات عائلية بينهما، مما دفعهم للتشاجر وأخرج المتهمان سلاحا أبيض مزقا به المجنى عليه وفرا هاربين، فتحركت قوة أمنية نجحت فى إلقاء القبض على المتهمين وبحوزتهما سلاح الجريمة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة.

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مصر 365