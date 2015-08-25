سيدة بالزاوية الحمراء تتهم زوجها بارتكاب أفعال محرمة أثناء العلاقة الزوجية

اتهمت ربة منزل زوجها بارتكاب أفعال محرمة معها أثناء إقامة العلاقة الزوجية معها، وحررت محضر ضده بقسم شرطة الزاوية الحمراء.

وقالت الزوجة "ن.ح" فى البلاغ الذى تقدمت به أنها متزوجة منذ سنوات وتوجد بينها خلافات بسبب إصراره على ارتكاب الأفعال المحرمة أثناء الجماع، حيث يقابل اعتراضها بالاعتداء عليها بالضرب، فتم تحرير محضر بالواقعة.

وبإخطار نيابة الزاوية الحمراء أمر المستشار تامر الدمرداش، رئيس النيابة، بعرض الزوجة على الطب الشرعى وضبط وإحضار الزوج المتهم.

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