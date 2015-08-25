القبض على تشكيل عصابى انتحل صفة ضباط شرطة لسرقة المواطنين بالهرم

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة بإشراف اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة للمباحث، فى القبض على تشكيل عصابى انتحل صفة ضباط شرطة وأعد أكمنة وهمية لسرقة المواطنين بعدما استولوا على 14 ألف ريال سعودى من مواطن أعلى الطريق الدائرى بالهرم.

وكان ألقى القبض على أحد المتهمين بعد مطاردته ومحاصرته وبحوزته جزء من المبلغ وجهاز لاسلكى وكارنيه شرطة مزور، فتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء خالد شلبى نائب مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا بإلقاء القبض على تشكيل عصابى انتحل صفة ضباط شرطة، وأفادت التحريات أن مواطن يدعى "محمد.ش" استغاث بخدمة أمنية بمنطقة الهرم وأخبرهم بأن 4 مسلحين يستقلون سيارة استوقفوه وهددوه بأسلحة بيضاء واستولوا منه على مبلغ 14 ألف ريال سعودى وفروا هاربين .

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان سرقة المجنى عليه وفور مشاهدة المتهمين لهم فروا هاربين، فتمت مطاردتهم من أعلى الطريق الدائرى حتى تمكنوا من محاصرة أحدهم بمنطقة اللبينى بالهرم وألقى القبض عليه وعثر بحوزته على مبلغ 9 آلاف يورو من المبلغ المسروق وجهاز لاسلكى ومطواة وكارنيه مزرو برتبة مقدم شرطة، وبمواجهته اعترف بتكوينه مع 3 آخرين تشكيلا عصابيا ينتحل صفة ضباط شرطة لاستيقاف السيارات وتفتيشها وسرقة محتوياتها .

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