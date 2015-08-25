القبض على 6 متهمين هاربين من أحكام بالسجن المؤبد فى حملة بالقاهرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات أمنية موسعة استهدفت البؤر الإجرامية بقصد ملاحقة الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، وتمكنت من ضبط 6 متهمين هاربين من أحكام بالسجن المؤبد، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم وإحالتهم لجهات التحقيق.

تمكن النقيب أحمد قدري معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول وبصحبته القوة المرافقة من ضبط "محمود محمد صالح" 34 سنة عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة الدرب الأحمر والمحكوم عليه فى القضية رقم 18332/307 لسنة 2013م مدينة نصر أول "خطف" والمقضى فيها بالسجن المؤبد .

وتمكن النقيب أيمن عبد الحافظ معاون مباحث قسم شرطة بولاق وبصحبته القوة المرافقة من ضبط " إبراهيم صبرى أحمد " 28 سنة عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة قصر النيل والمحكوم عليه فى القضية رقم 6651/2151 لسنة 2013م قصر النيل " مقاومة سلطات " والمقضى فيها بالسجن المؤبد .

كما تمكن الرائد عبد العزيز الحامولى رئيس مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء وبصحبته القوة المرافقة من ضبط " محمد السيد عبد السلام " 21 سنة سمكرى ومقيم دائرة القسم والمحكوم عليه فى القضية رقم 2665/1406 لسنة 2014م الزاوية الحمراء " مخدرات " والمقضى فيها بالسجن المؤبد.

ونجح النقيب مصطفى محروس معاون مباحث قسم شرطة روض الفرج وبصحبته القوة المرافقة من ضبط " سيد أحمد حماد" 35 سنة عاطل ومقيم الوراق / جيزة والمحكوم عليه فى القضية رقم 14101/4213 لسنة 2013م الوراق / جيزة " قتل " والمقضى فيها بالسجن المؤبد .

كما تمكن النقيب محمد عبد الحميد الجيزاوى معاون مباحث قسم شرطة التجمع الخامس وبصحبته القوة المرافقة من ضبط "عماد رضا السيد" 27 سنة عاطل ومقيم محافظة الجيزة والمحكوم علية فى القضية رقم 8649/3528 لسنة 2011م السيدة زينب "تجمهر" والمقضى فيها بالسجن المؤبد .

كما تمكن النقيب عبد الرازق محمد عادل معاون مباحث قسم شرطة الشرابية وبصحبته القوة المرافقة من ضبط " كريم رمضان شحات" 24 سنة عاطل ومقيم دائرة القسم والمحكوم عليه فى القضية رقم 6288/16009 لسنة 2014م الجمالية "مخدرات" والمقضى فيها بالسجن المؤبد.