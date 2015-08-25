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إخلاء سبيل متهم في “أحداث بولاق” والتأجيل لـ 20 سبتمبر

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إخلاء سبيل متهم في “أحداث بولاق” والتأجيل لـ 20 سبتمبر إخلاء سبيل متهم في “أحداث بولاق” والتأجيل لـ 20 سبتمبر

 

أرشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار “محمد فهمي” إخلاء سبيل علي خليل المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث بولاق أبو العلا” بعد التأكد من محل إقامته وإدراجه على قائمة الممنوعين من السفر.

استقبل المتهمون قرار المحكمة بالتكبير داخل القفص الزجاجي،دفاع “خليل” قد أكد للمحكمة خلال جلسة اليوم على أن موكلهم يعاني من مرض “السرطان” ولا يتلقى العلاج الأمثل.

بخصوص القضية، أجلت المحكمة نظرها لجلسة العشرين من سبتمبر لسماع شهادات الشهود من التاسع حتى العشرين وإطلاع الدفاع على تقرير الأدلة الجنائية.

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