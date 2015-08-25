أول اجتماع لنقابة الزراعيين منذ 20 سنة في مطروح

يعقد مجلس نقابة الزراعيين، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم بمحافظة مطروح للإعلان عن افتتاحه فندق جديد بالمحافظة.

ويحضر اللقاء عدد من الشخصيات العامة على أبرزهم نقيب المهن الزراعية الدكتور عبد السلام جمعة ، دكتور سلامة عبد الحميد سكرتير العام لمحافظة، رئيس قطاع الزراعة المهندس سلامة عبد الرحمن ، الدكتور جمال خليل مدير بنك التنمية والائتمان الزراعي، محمد مجدي مدير عام العلاقات العامة والاستعلامات بالنقابة، المهندس محمد الشورى المراقب العام للنقابة، محمد الصاوي المصيف بالمطروح.

يعد هذا الاجتماع، أول احتماع يُعقد منذ 20 عامًا .