«جورجيا» تخفض رسوم تأشيرات الدخول للمواطنين المصريين

أعلنت سفارة دولة جورجيا عن تخفيض رسوم تأشيرات الدخول للمواطنين المصريين، وفي تصريح للسيد السفيرعمرو معوض مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج أوضح أن سفارة دولة جورجيا في القاهرة أعلنت خفض رسوم استخراج تأشيرات دخول جورجيا لتصبح عشرين دولاراً بدلاً من خمسين دولاراً، وذلك في إطار العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين.

وأضاف السفير/ عمرو معوض أنه يمكن للمصريين الحصول على التأشيرة الإلكترونية لدولة جورجيا من خلال الموقع “evisa.gov.ge” أو الحصول على التأشيرة عبر سفارة جورجيا في القاهرة، موضحاً أنه يمكن التواصل مع السفارة عبر الموقع “geoconsul.gov.ge” أو من خلال شركة فودافون تليفون 2101 أو 090070678 وذلك للاستفسار وحجز المواعيد.