من أهمها الاكتئاب.. 5 أسباب للنحافة المحرجة

النحافة ونقصان الوزن بشكل ملفت أمر فى غاية الإزعاج، ويحار الكثيرون أمام السبب فى إصابتهم بها، فالكثير من الأسباب تقف وراء الإصابة بالنحافة ونقصان الوزن الشديد.>ويعتقد البعض خطأ، حسبما يوضح الدكتور محمد عيسى استشارى أمراض الباطنة والسكر، بأن النحافة سببها الوحيد هو الخلل الحادث بالغدة الدرقية، ويؤكد عيسى أن الكثير من الأسباب الأخرى والخفية قد تصبح عامل أساسى للإصابة بالنحافة الشديدة.

بعض الأسباب المسببة للنحافة منها الاكتئاب

>ومن أهم هذه الأسباب التى تؤدى إلى الإصابة بالنحافة الشديدة يوضحها استشارى الأمراض الباطنية قائلا:

- الاكتئاب أو القلق والتوتر ونوبات الغضب والمشكلات العصبية والنفسية تعد سببا قويا فى اضطراب الشهية، وبالتالى النحافة البالغة.

- اضطراب نفسى ناتج عنه مرض البوليميا والذى يجعل الشخص يتقيأ طعامه بعد تناوله.

>- اضطرابات فى الجهاز الهضمى تقلل حدة استخلاص العناصر والدهون من الطعام وامتصاص الطعام بشكل عام.

- اضطرابات بالغدة الدرقية تسبب اضطراب فى الوزن بنقصانه الشديد فى بعض الحالات.

>- ضعف الشهية الناتج عن اضطراب نفسى أو مرضى عضوى.