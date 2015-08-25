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للنساء.. تعرفى على بعض الأعراض المصاحبة لتعاطى منشطات التبويض

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للنساء.. تعرفى على بعض الأعراض المصاحبة لتعاطى منشطات التبويض للنساء.. تعرفى على بعض الأعراض المصاحبة لتعاطى منشطات التبويض
بعض المنشطات التى يسعى الطبيب خلالها لتنشيط تبويض المرأة لمساعتدها على الإنجاب، تحدث بعض الخلل والاضطراب فى الجسم، لما تحويه من هرمونات، ونسب وتركيزات معينة، مما يساعد على شعور بعض الحالات ببعض الأعراض المصاحبة لمنشطات التبويض.

منشطات التبويض لها أعراض تظهر على المرأة


>وعن هذا الموضوع تحدثنا الدكتورة يسرية محمد استشارى أمراض النساء والتوليد، والذى أكدت أن منشطات التبويض لها بعض الأعراض التى تظهر على الجسم، وهى ليست مرضية ولا داعى للقلق منها على الإطلاق، وإنما هى نتاج طبيعى لنسب الهرمونات فى الجسم، والتى تتأثر بجرعات المنشطات.

أعراض مصاحبة لتعاطى منشطات التبويض


>ومن أهم هذه الأعراض التى تظهر على المرأة التى تتعاطاها، فتوضح استشارى النساء والتوليد أن نزول إفرازات مهبلية كثيرة فى فترة الإباضة أمر شائع بين متناولات المنشطات، كما أن بعض الحالات تشعر بضغط على الصدر، أو صعوبة فى التنفس، إضافة إلى الدوخة أو الرغبة فى الغثيان والقىء، مع الشعور بالخمول، إضافة لبعض التشوش فى الإبصار والزغللة فى الرؤية.

وعادت يسرية لتؤكد أهمية المتابعة لدى المختص، لضبط جرعات المنشطات دون أخطار محتملة.

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