تعرف على مخاطر سحب عينة من الخصية بالإبرة أو الحقنة

يخطئ بعض الأطباء فى بعض الإجراءات الطبية الحساسة، والتى قد يصبح الإهمال وعدم اتباع التعليمات والمعايير الصحية العالمية فيها سببًا فى إصابة المريض بمشكلات قد تمتد معه إلى الأبد، وهذا الإجراء ينطبق على سحب عينة من الخصية للرجال باستخدام طرق وأدوات تقليدية، كالإبرة أو السحب بالحقنة.

الدكتور حامد عبد الله أستاذ أمراض الذكورة والتناسلية والعقم بطب القاهرة، أكد فى حديثه عن سحب عينات الخصية على أن بعض الأطباء يخطئون فى هذا الإجراء، بالاعتماد على وسائل تقليدية بالية، لا يقف خطها عند هذا الحد، بل قد تتسبب فى مشكلات مستقبلية بالخصية لا حصر لها.

>تابع الدكتور عبد الله حديثه، مؤكدا أن السحب باستخدام الإبرة له من المخاطر الكثير، أهمها أن الإبرة رفيعة وقد تنفذ إلى شريان الخصية المغذى الرئيسى لها، مما يحدث قطعا به يتسبب فى إصابة بالغة للشريان تتسبب فى ضمور شديد بالخصية.

ولا تقف مخاطر هذه الطريقة البدائية عند هذا الحد، بل أكد أستاذ الذكورة والتناسلية أن الإبرة الرفيعة قد تتسبب فى ضمور داخلى بالغ لعدم قدرة الطبيب على رؤية مكان نفاذها مما قد يتطلب عملية ترميم فى المستقبل لإصلاح التلف، كما أن السحب بالإبرة غير فعال فى حد ذاته، لأنه يأخذ عينة بالغة الصغر قد تكون نتائج فحصها غير حقيقية لصغر النسيج وإمكانية عدم احتوائه على حيوانات منوية عكس الواقع، لذا لابد من التوقف عن اللجوء لتلك الطريقة تحت أية ظروف مرضية يعانى منها المريض.