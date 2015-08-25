خبراء ألمان: امتلاك الطفل لأسنان سليمة يتحدد أثناء فترة الحمل

أكد خبراء ألمان أن امتلاك الطفل لأسنان لبنية سليمة يتحدد بالفعل خلال فترة الحمل.

وقال الخبراء اليوم الثلاثاء، خلال فعالية عن صحة أسنان الطفل فى مدينة فرانكفورت الألمانية، إنه يتعين على النساء الحوامل المواظبة على زيارة طبيب الأسنان خلال فترة الحمل.

وأوضح الخبراء أنه كلما امتلكت المرأة الحامل لثة وأسنانا غير سليمة، يزداد خطر إصابة طفلها بأسنان ولثة غير سليمة أيضا.

وقالت أندريا تومير، رئيسة جمعية العناية بالأسنان بولاية هيسن الألمانية، إن اختلاط البكتيريا الضارة بالصحة أو مسببات التسوس داخل الفم تنتقل من الآباء إلى أطفالهم.

وأشارت إلى أن الأم تنقل أيضا بيئة الفم الجيدة إلى طفلها أيضا.

>