أطباء أمريكيون يحذرون من تحول مرض السكر لسبب رئيسى للعقم بين الذكور

حذر فريق من الأطباء الأمريكيين من تحول مرض السكر بنوعيه الأول والثانى، والناجم عن تلف خلايا الأنسولين فى الجسم لتصبح عاجزة عن إنتاج الإنسولين، ليصبح سببا رئيسيا للعديد من المضاعفات فى مقدمتها وأهمها العقم بين الرجال.

وقال الدكتور "موريديا كيشيتز" خبير الخصوبة وأطفال الأنابيب جامعة "واشنطن" الأمريكية، فى الوقت الذى تتضاعف فيه معدلات الإصابة بمرض السكر بنوعيه، تتزايد أيضا فيه مضاعفات تلف الأعصاب فى الجهاز التناسلى، حيث أثبتت الحالات ضعف فى عملية الانتصاب لدى الرجال، بسبب المستويات المرتفعة من السكر فى الدم وضغط الدم المرتفع والكوليسترول، مما يفاقم مشكلة الانتصاب السليم.

وأشار "كيشيتز" إلى امتداد مشكلة تلف الأعصاب إلى عملية القذف، بسبب التلف الذى يلحق بأعصاب القضيب.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تكشف فيه الأبحاث أن تلف الأعصاب بين مرضى السكر يمكن أن يؤدى إلى ضعف أعصاب المثانة وعدم القدرة للسيطرة عليه، موضحة أن مرض السكر بين الرجال يمكن أن يؤدى إلى تلف الحمض النووى فى الحيوانات المنوية، مما يعوق بشكل خطير الإنجاب وولادة جنين طبيعى.

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