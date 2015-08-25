وزير الزراعة: إنشاء أكبر مزرعة سمكية بمحور القناة بتكلفة 275 مليون جنيه

قال صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه خلال عام سيتم الانتهاء بالكامل من إنشاء أكبر مزرعة للاستزراع السمكى بالشرق الأوسط تكون نموذجا للتوسع فى إقامة المزارع السمكية حول محور تنمية قناة السويس الجديدة، وتساهم فى توفير فرص العمل، وتحقيق الاكتفاء الذاتى بتكلفة 275 مليون جنيه.

وأشار إلى أن المشروع يساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك، وزيادة نصيب الفرد من البروتين الحيوانى، والحد من انفلات أسعار اللحوم الحمراء بزيادة المعروض من الأسماك بأسعار مناسبة.

جاء ذلك على هامش جولته التفقدية يرافقه خالد فودة المحافظ لعدد من المشروعات التنموية بجنوب سيناء ووضع حجر الأساس للمزرعة السمكية الإرشادية المكثفة بمدينة الطور، والتى يتم استخدام التكنولوجيا الحديثة فيها لتنتج 120 طن سنويا.

وأضاف أن مزرعة محور القناة يتم إنشاؤها فى منطقة شرق بور سعيد بالقرب من ملاحة بور فؤاد والتى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، عبارة عن 23 ألف فدان يتم توسعة وتعميق وتطهير ملاحة بور فؤاد وعمل مزارع سمكية بداخلها مع عمل مزارع سمكية أرضية للأسماك البحرية، وأسماك المياه العذبة، بإجمالى إنتاج 85 ألف طن سنويا من الأسماك البحرية والعائلة البورية.

وأضاف وزير الزراعة أنه من المقرر أن يتم إنشاء مناطق للخدمات اللوجستيه المرتبطة بالإنتاج السمكى للمزرعة الجديدة، مثل إقامة مصانع أعلاف ومفرخات، ومراكز بحوث متخصصة فى الإنتاج السمكى وصحة الأسماك، بالإضافة إلى تقديم خدمات بيطرية، مشيرا إلى أن المشروع يشارك فيه خبرات مصرية من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وأكاديمية البحث العلمى ممثلة فى معهد علوم البحار.