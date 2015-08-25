تعزيزات أمنية بمحيط شارع السودان قبل تسليم الجيزة عشش السكة الحديد

شهد شارع السودان بمحافظة الجيزة تعزيزات أمنية مشددة قبل بدء تسليم المرحلة الثانية من عشش شارع السودان بتكلفة 7 ملايين بإجمالى عدد 75 شقة.

فيما شهد محيط العمارات بعض المناوشات من الأهالى لرغبة البعض من غير المستحقين فى الحصول على وحدات لهم ولأبنائهم بالرغم من انتهاء الشرطة من عمليات الحصر لعدد الأسر المستحقة.

يذكر أن الجيزة قد سلمت المرحلة الأولى من العمارات بإجمالى عدد 30 وحدة، وتم اليوم تسليم المرحلة الثانية، على أن يتم البدء فى أعمال المرحلة الثالثة حين يتم إخلاء باقى العشش.