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انسحاب وزراء حزب الله والتيار الوطنى من اجتماع مجلس الوزراء اللبنانى

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انسحاب وزراء حزب الله والتيار الوطنى من اجتماع مجلس الوزراء اللبنانى انسحاب وزراء حزب الله والتيار الوطنى من اجتماع مجلس الوزراء اللبنانى
انسحب وزراء حزب الله والتيار الوطنى الحر التابع للنائب ميشيل عون، من جلسة مجلس الوزراء اللبنانى، لمناقشة الأزمة التى تعانى منها لبنان فى الآونة الأخيرة، وذلك وفق ما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية " اليوم الثلاثاء.

جدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء اللبنانى تمام سلام أعطى توجيهات بإزالة الجدار الإسمنتى المحيط بمقر اللبنانية المعروف باسم "السراى الحكومية"، وصرح مصدر فى مجلس الوزراء اللبنانى بأن رئيس الحكومة أمر بإزالة هذا الجدار فورا.

وكان الأمن اللبنانى قد شيد هذا الجدار عقب أعمال الشغب التى اندلعت، وقوبل بانتقادات من قبل الأوساط السياسية والإعلامية، حيث وصف بأنه "جدار العزل".


>- رئيس حكومة لبنان يأمر بإزالة الجدار الأسمنتى المحيط بمقر مجلس الوزراء

- إعلامية لبنانية من وسط احتجاجات بيروت تروى قصة مظاهرات لبنان.. ضحى شمس لـ"اليوم السابع": "طلعت ريحتكم" نقولها للسياسيين.. خرجنا بأولادنا فردوا علينا بالرصاص.. وبيان الداخلية تنصل سخيف ويدعونا للسخرية

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