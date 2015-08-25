انسحاب وزراء حزب الله والتيار الوطنى من اجتماع مجلس الوزراء اللبنانى

انسحب وزراء حزب الله والتيار الوطنى الحر التابع للنائب ميشيل عون، من جلسة مجلس الوزراء اللبنانى، لمناقشة الأزمة التى تعانى منها لبنان فى الآونة الأخيرة، وذلك وفق ما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية " الإخبارية اليوم الثلاثاء.

جدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء اللبنانى تمام سلام أعطى توجيهات بإزالة الجدار الإسمنتى المحيط بمقر الحكومة اللبنانية المعروف باسم "السراى الحكومية"، وصرح مصدر فى مجلس الوزراء اللبنانى بأن رئيس الحكومة أمر بإزالة هذا الجدار فورا.

وكان الأمن اللبنانى قد شيد هذا الجدار عقب أعمال الشغب التى اندلعت، وقوبل بانتقادات من قبل الأوساط السياسية والإعلامية، حيث وصف بأنه "جدار العزل".

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