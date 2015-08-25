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نبيل العربى وصدقى صبحى يبحثان ترتيبات اجتماع وزراء الخارجية والدفاع العرب

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نبيل العربى وصدقى صبحى يبحثان ترتيبات اجتماع وزراء الخارجية والدفاع العرب نبيل العربى وصدقى صبحى يبحثان ترتيبات اجتماع وزراء الخارجية والدفاع العرب
تستكمل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الترتيبات الخاصة بعقد الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والدفاع العرب والمقرر عقده مساء بعد غد الخميس بمقر الأمانة العام للجامعة برئاسة .

وفى هذا السياق صرح الأمين العام للجامعة العربية عقب استقباله اليوم وزير الدفاع المصرى الفريق أول صدقى صبحى، قام الوزير بجولة تفقدية بمقر الأمانة العامة، وجرى التشارو والتنسيق بشأن ترتيبات انعقاد الجلسة التى ستشهد إقرار البرتوتوكول الخاص بإنشاء القوة العربية المشتركة.

ومن المقرر أن تعقد لجنة الترويكا العربية المنبثقة عن القمة اجتماعا تنسيقيا تشاوريا مساء بعد غد قبيل انعقاد الاجتماع الوزارى المشترك، وذلك للتشاور حول سير أعمال الاجتماع وموضوع جدول أعماله.

وتضم الترويكا مصر رئيسا بالإضافة إلى الكويت والمغرب والأمين العام للجامعة.
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مصر 365

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