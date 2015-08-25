مهاب مميش: عبور أكبر سفينة حاويات فى العالم قناة السويس الجديدة

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس اليوم الثلاثاء، شهدت عبور أكبر سفينة حاويات فى العالم CSCL GLOBE، ضمن قافلة الجنوب لتعبر القناة الجديدة لأول مرة بحمولة 193 ألف طن، حيث نجحت سفينة الحاويات التابعة لهونج كونج CSCL GLOBE فى العبور من قناة السويس لأول مرة فى 31/12/2014، وبإمكانها استيعاب 19 ألف حاوية ويبلغ غاطسها 16 مترًا.

كما شهدت قناة السويس اليوم عبور 55 سفينة من الاتجاهين بإجمالى حمولات بلغت 3.4 مليون طن، حيث عبرت القناة من الشمال 29 سفينة دون انتظار بإجمالى حمولات 1.7مليون طن، ومن الجنوب 26 سفينة عبرت بالمجرى الجديد للقناة بإجمالى حمولات 1.7 مليون طن.

يذكر أن أكبر سفينة عبرت القناة من الشمال هى سفينة الحاويات الدنماركية العملاقة MAGLEBY MAERSK بحمولة 200 ألف طن، وهى الأخرى من أضخم سفن الحاويات فى العالم، قادمة من هولندا ومتجهة إلى سنغافورة.



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