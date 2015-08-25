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ما هو مستقبل فرقة One Direction بعد انفصال أعضائها؟

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الثلاثاء 25-08-2015 13:52

يبدو أن انسحاب النجم Zayn Malik قد أثر كثيراً في فرقة One Direction، إذ أعلن أعضاؤها في خطوة مفاجئة انفصالهم بصورة مؤقتة.
وسيحصل أعضاء فريق One Direction الأربعة وهم: Niall Horan و Harry Styles و Liam Payne وLouis Tomlinson على استراحة، ابتداء من شهر آذار/مارس المقبل، تستمر قرابة عام.
وقرار الانفصال المؤقت جاء من أجل تفرغ كلّ منهم لمشروعاته الفنية الخاصة، وهو ما قد ينبئ بانفصالهم نهائياً، على خطى العضو السابق في الفرقة زين مالك، الذي اتخذ قراره في شهر مارس الماضي.
يذكر أن قرار أعضاء فرقة One Direction بالانفصال المؤقت جاء بعد أيام من طرحهم مصوّراً خاصاً بأغنيتهم المنفردة Drag Me Down.

 

 

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