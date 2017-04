الصين تعيد Terminator Genisys الى المرتبة الأولى عالمياً

شهدت المرتبة الخامسة على شباك التذاكر العالمي هذا الأسبوع، تراجع الفيلم الصيني Go Away Mr. Tumor حيث حصد 13 مليون دولار، وبقي فيلم Fantastic Four في المرتبة الرابعة بعد أن سجّل 16.2 مليون دولار، ودخل الفيلم الصيني Bride Wars في المرتبة الثالثة مع 23.6 مليون دولار، وتراجع فيلم Mission: Impossible - Rogue Nation الى المرتبة الثانية حيث حصد مبلغ 25.2 مليون دولار، ليعود فيلم Terminator Genisys مجدداً الى المرتبة الأولى بعد أن جمع 27.4 مليون دولار، وهذه العودة أتت بعد بدء عرضه في الصالات الصينية وهي ستشجع الشركة المنتجة على إنتاج جزء جديد منه بعد أن جمع الفيلم 353 مليون دولار إيرادات على شباك التذاكر في أميركا والعالم، علماً أن كلفة إنتاجه هي 155 مليون دولار.

في أميركا، تراجع فيلم The Man From U.N.C.L.E. الى المرتبة الخامسة حيث جمع 7.3 مليون دولار، ودخل فيلم Hitman: Agent 47 في المرتبة الرابعة مع 8.3 مليون دولار، ودخل فيلم Sinister 2 في المرتبة الثالثة حيث جمع 10.5 مليون دولار، وبقي فيلم Mission: Impossible - Rogue Nation في المرتبة الثانية مع 11.4 مليون دولار، وصمد أيضاً فيلم Straight Outta Compton في المرتبة الأولى بعد أن حصد 26.3 مليون دولار. يعتبر هذا الفيلم مفاجأة الصيف بعد أن حصد مبلغ 111 مليون دولار في أول عشرة أيام من بدء عرضه في الصالات الأميركية، وبدأ الحديث عن إمكانية ترشحه لجوائز الأوسكار.

في لبنان، دخل فيلم Self/Less في المرتبة الخامسة حيث شاهده 2646 شخص، وتراجع فيلم Inside Out الى المرتبة الرابعة مع 4201 مشاهد، وتراجع أيضاً فيلم Vacation الى المرتبة الثالثة حيث شاهده 5163 شخص، ودخل فيلم The Man From U.N.C.L.E. مباشرة في المرتبة الثانية مع 5200 مشاهد، وبقي فيلم Mission: Impossible - Rogue Nation في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 10089 شخص.

في الإمارات العربية المتحدة، بقي فيلم Inside Out في المرتبة الخامسة حيث شاهده 17323 شخص، وتراجع فيلم Brothers الى المرتبة الرابعة بعد أن شاهده 20008 شخص، وشهدت المرتبة الثالثة أيضاً بقاء فيلم Fantastic Four حيث شاهده 21103 شخص، وتراجع فيلم Mission: Impossible - Rogue Nation الى المرتبة الثانية حيث شاهده 40958 شخص ودخل فيلم The Man From U.N.C.L.E. مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 55499 شخص.

في مصر، دخل فيلم Inside Out في المرتبة الخامسة حيث جمع 519 ألف جنيه، وبقي فيلم "الخلبوص" في المرتبة الرابعة حيث جمع 612 ألف جنيه، وتراجع فيلم "شدّ أجزاء" الى المرتبة الثالثة بعد أن حصد 831 ألف جنيه، وتراجع أيضاً فيلم "ولاد رزق" الى المرتبة الثانية مع مليون و 394 ألف جنيه ودخل فيلم Mission: Impossible - Rogue Nation مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن جمع مليونين و 740 ألف جنيه.