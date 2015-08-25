زواج السلطانة نوربانو وغياب صديقتها السلطانة مريم عن الحفل يثير التساؤلات

احتفل المغني التركي الشهير مراد دالكيليتش وعروسه الممثلة التركية ميرفي بولوغور الشهيرة بالسلطانة نوربانو في الموسم الرابع من المسلسل التاريخي الشهير "حريم السلطان" مساء الإثنين 24 أغسطس (آب) بزواجهما، حسب التقاليد التركية القديمة في قصر السلطانة عديلة باسطنبول حيث ذهب مراد مع أصدقائه وأخذها في الصباح من منزل والدها، وأحضر معه فرقة موسيقية تركية، أقامت لهما زفة تركية في الحي الذي تقطن فيه مع عائلتها حسب العادات والتقاليد المتوارثة أباً عن جد في اسطنبول، واستعدت العروس لاستقباله بفستان أبيض وباقة ورد، ورقصا معاً في الشارع مع الأهل والأصدقاء والجيران.

وفي المساء استكمل ميرفي ومراد مراسم زفافهما في قصر السلطانة عديلة بحضور عدد كبير من مشاهير تركيا من بينهم الثنائي العاشق بطلا مسلسل "فاتح حربية" قادر دولو ونسليهان أتاغول، وأوزغي أوزبيرنجي الشهيرة برانيا وألما وحبيبها بوراك وسيلين شكرجي صديقتها وشريكتها ببطولة مسلسل "أحلام بريئة"، وشاتاي أولوسوي الشهير بأمير، وأراس بولوط أنيملي الشهير بالأمير بايزيد، وخديجة شندل الشهيرة بديلا هانم.

وكان بذخ العريس في الحفل حديث أصدقائه والمدعوين طوال الليل.

وتلقت العروس ميرفي بولوغور التي لم تدخر عائلتها وعائلة عريسها جهداً في ترتيب زفاف فخم ورفيع المستوى دون النظر بتكلفته، هدية عبارة عن مجوهرات ماسية بقيمة (50 ألف ليرة تركية – 17 ألف دولار أمريكي) كما أهداها عريسها خاتماً ماسياً يصل حجمه 2 قيراط بقيمة (60 ألف ليرة- 19 ألف دولار).

وتكتم كل من العريس مراد والعروس ميرفي عن وجهتهما لشهر العسل.

وكان الثنائي قد انفصلا عن بعضهما في رأس السنة الفائتة لمدة 6 أشهر ثم حين اكتشفا صعوبة الفراق وقوة الحب في قلبيهما ،عادا واتفقا سريعاً على موعد الزواج وفاجآ الجميع بزواجهما السريع إثر رجوعهما عن قرار الإنفصال والمضي قدماً في علاقتهما العاطفية وتتويجها بزواج رسمي.

ولوحظ غياب صديقتها المقربة بيلين كاراهان الشهيرة بالسلطانة مريم المفترض بها أن تشهد على عقد قرانها حيث لم تظهر بأي شكل ما في الحفل، وأثار غيابها علامات الإستفهام من قبل محبيها ومحبي ميرفي في مواقع التواصل الإجتماعي.

ولم يتأكد حضورها أو غيابها في مواقع التواصل الإجتماعي حتى أن الحساب الشخصي للعروس في موقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام" خال من صور كاراهان أيضاً في حفل الزفاف مما يؤكد غيابها عن الحضور لسبب مفاجىء ومجهول.