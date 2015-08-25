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نسرين طافش: يكفي فلسفة رجليّ وحذائي ليسوا عورة

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نسرين طافش: يكفي فلسفة رجليّ وحذائي ليسوا عورة نسرين طافش: يكفي فلسفة رجليّ وحذائي ليسوا عورة

الثلاثاء 25-08-2015 16:17

بيروت_ سيدتي نت

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة لقدميها عبر حسابها الخاص على "أنستغرام"، وكتبت تعليقاً أكدت فيه أنها ترغب بتصوير كل ما تراه جميل، وأن رجليها ليستا عورة، داعية المنتقدين إلى الكف عن الفلسفة، حيث كتبت "رجلي مش عورة و شوزاتي أعزكم الله مش عورة لحتى ما صورهون. بحب صور التفاصيل الجميلة براحتي وبكيفي. بدي صور سناني، أذني، إيدي، كاسة أو سائل الجلي، اكسسوار أو رجلي أو شعري أو رمشي أو ستارة أو باب أو صحن أو قطة أو كلب أو شجرة أو شوز أو زهرة أو كتاب أو لوحة أو مكان طبيعي بصور الي بيعجبني".
وتابعت نسرين "أنا بشوف الجمال في كل شيء لإنو بشوف كل شيء بعين الجمال و روح الجمال و بصورو، واللي بدو يفسر بطريقة معقدة ومرضية فهي مشكلتو مو مشكلتي لاني بحب صور التفاصيل الحلوة كتييييير".
وختمت قائلة "بقا بكفي فلسفة و غلاظة و الي بدو يعتبر صورة الشوز إهانة يروح على أقرب دكتور نفسي لانو اكيد عندو مشكلة بتقدير الذات".
تعليق نسرين أثار حملة سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل كثيرون "هل يبدأ تقدير الذات من صورة القدمين؟".
يذكر أن تصوير القدمين موضة انتشرت بين الفنانات، وحظيت بانتقادات واسعة رغم عدد اللايك التي تحصدها الصور.

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سيدتي