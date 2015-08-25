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«القضاء الأعلي » يوافق علي ندب المستشار رضا شوكت مساعدًا أول لوزير العدل

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«القضاء الأعلي » يوافق علي ندب المستشار رضا شوكت مساعدًا أول لوزير العدل «القضاء الأعلي » يوافق علي ندب المستشار رضا شوكت مساعدًا أول لوزير العدل

وافق مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف رئيس المجلس ورئيس محكمة النقض، على ندب المستشار محمد رضا شوكت مساعدا أول لوزير العدل.

وكان المستشار رضا شوكت يشغل منصب مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام، قبل ندبه مساعدا أول لوزير العدل.

كما وافق مجلس القضاء الأعلى أيضا على ندب 6 مستشارين للعمل مساعدين لوزير العدل وهم كل من: المستشار عمر حفيظ للمركز القومي للدراسات القضائية، والمستشار هاني عبد الجابر لحقوق الإنسان، والمستشار إيهاب عبد المطلب للمكتب الفني للوزير، والمستشار هشام بدوي لمكافحة الفساد، والمستشار مسعد أبو سعده للديوان العام، والمستشار مصطفى البهبيتي للتحكيم.

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