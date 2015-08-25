ضبط 1.9 مليون ريال سعودي قبل تهريبها إلي الإمارات

تمكنت سلطات التامين بمطار القاهرة الدولي بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة من إحباط محاولة تهريب 1.9 مليون ريال سعودي خارج البلاد مع راكب مصري لصالح شركتي صرافة في الإمارات.

صرحت مصادر أمنية بالمطار انه وردت معلومات لمباحث الأموال العامة عن محاولة تهريب مبالغ مالية كبيرة لصالح شركتي صرافة بالإمارات , تم تشكيل فريق بحث وأثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب طائرة الخليج المتجهة إلي المنامة نجحت الخدمات الأمنية تحت إشراف اللواء أيمن عبد الفتاح مدير إدارة التامين من ضبط “منير . ح . م” مواليد 1965، مساعد مدير مبيعات ، وبحوزته 1.9 مليون ريال سعودي قام بإخفائها داخل مجموعة مغلفة من الملابس لتضليل رجال الشرطة.

بمناقشة الراكب تبين انه يحمل المبالغ المالية للسفر بها إلي البحرين ومنها إلي الإمارات لتسليمها إلي شركتي صرافة هناك بالتعاون علي تجار عملة بالقاهرة , أمر اللواء طارق فتحي مدير أمن مطار القاهرة الدولي باتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكب وعرضه علي النيابة لمحاولته تهريب مبالغ مالية مخالفا قانون النقد .