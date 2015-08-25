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برشلونة عن عرض يونايتد لنيمار: نرغب في بقائه حتى الاعتزال

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برشلونة عن عرض يونايتد لنيمار: نرغب في بقائه حتى الاعتزال برشلونة عن عرض يونايتد لنيمار: نرغب في بقائه حتى الاعتزال

قال محمد فاروق وكيل اللاعبين محمد سالم مهاجم المقاولون وشريف علاء الظهير الأيسر إن الزمالك اقترب من حسم صفقة ضم الثنائي.

وكان الزمالك قد أرسل خطابا رسميا للمقاولون يطلب ضم الثنائي.

وأضاف فاروق لـFilGoal.com يوم الأحد "مرتضى منصور رئيس الزمالك خاطب محسن صلاح نظيره في المقاولون واتفقا على حسم الصفقة".

وتابع "سيرسل المقاولون خطابا رسميا للزمالك يحدد فيه طرق السداد للقيمة المتفق عليها من الناديين .. الأمور شبه منتهية وأعتقد أن طرق السداد لن تفسد الصفقة".

وأشار فاروق "لم يتم توقيع العقود من قبل محمد سالم أو شريف علاء لأن الأول في معسكر الأوليمبي لكنه حصل على وعد بالاستئذان ساعتين للتوقيع لكي يتم قيده في قائمة الزمالك".

وأردف الوكيل "شريف علاء جاهز للتوقيع بمجرد انتهاء الاتفاق بين الزمالك والمقاولون".

محمد سالم يبلغ 21 عاما وأحد عناصر منتخب الأوليمبي الأساسيين سجل تسعة أهداف وصنع ثلاثة خلال 34 مباراة في الموسم الماضي.

أما شريف علاء صاحب الـ23 عاما لعب 33 مباراة وصنع ثلاثة أهداف وحصل على أربع انذارات طوال الموسم.

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