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فان جال يستبعد دي خيا من لقاء كلوب بروج بدوري الأبطال

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فان جال يستبعد دي خيا من لقاء كلوب بروج بدوري الأبطال فان جال يستبعد دي خيا من لقاء كلوب بروج بدوري الأبطال

استمر غياب ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد عن الظهور في قائمة فريقه خلال الموسم الجاري بعدما استبعده لويس فان جال المدير الفني من لقاء كلوب بروج.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفا على كلوب بروج البلجيكي يوم الأربعاء لملاقاته في إياب الدور المؤهل لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وكان يونايتد قد تغلب على الفريق البلجيكي الأسبوع الماضي في أولد ترافورد بثلاثة أهداف لهدف.

ولم تضم قائمة يونايتد التي شهدت تواجد 18 لاعبا اسم دي خيا، ليستمر فان جال في الاعتماد على سيرخيو روميرو وسام جونستون كبديل.

يأتي هذا بعدما أكد فان جال في وقت سابق أن دي خيا أصبح يعاني من تشتت ذهنه ولا يركز في التدريبات بشكل جيد بعد ارتباطه بالانتقال إلى ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

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